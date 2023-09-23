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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 سبتمبر 2023 .. صحيا ومهنيا وعاطفيا

الابراج
الابراج

يعد حظك اليوم من الكلمات الأكثر بحثا على جوجل مع بداية أى يوم جديد، حيث ينتظر محبي الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.


برج الحمل وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


الجبهة المالية ستكون باللون الوردي الصحي و يمكنك أن تجد نفسك أكثر لياقة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يجب على العاملين لحسابهم الخاص الترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم.

 من المتوقع قضاء وقت ترفيهي على الصعيد العائلي من المرجح أن يزيد امتلاك سيارة جديدة من مكانتك وقد تحتاج إلى الاهتمام بجدية بنصيحة أحد كبار السن على الصعيد الأكاديمي.

التركيز على الحب: من المحتمل أن تعبر عن مشاعرك لشخص لديك زاوية لطيفة معه.

 

برج الثور وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 


المشاكل المالية التي كنت تواجهها حتى الآن سوف تختفي والاهتمام بالصحة أمر مهم. من المحتمل أن يصبح شخص ما مرشدك ويساعدك على الخروج من موقف صعبالشبكات الاجتماعية ستجعلك ترتفع في مخطط شعبية العائلة. 

تعد رحلة الريف مع الأصدقاء والعائلة بالكثير من المرح والبهجة وسيتم حل مسألة الملكية وديًا وسيكون أولئك الذين يتابعون الدراسات العليا قادرين على إحراز تقدم جيد.
التركيز على الحب: هذا هو الوقت المناسب لترك شعرك وقضاء وقت ممتع مع الحبيب.

 

برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في المخططات التي تثق بها ويمكن للنصيحة الودية أن تصنع المعجزات على الصعيد الصحي. ستكون قادرًا على تحسين وضعك على الصعيد المهني وقد تأتي فرصة ذهبية للسفر إلى الخارج للبعض. من المرجح أن يتم حل مشكلة الملكية وديًا. لن يكون جمع الموارد على الصعيد الأكاديمي أمرًا صعبًا.

التركيز على الحب: من المرجح أن تأتي إليك فرصة رومانسية بطريقة غير متوقعة على الإطلاق


يمكن لأي شخص أن يمد يد العون على الجبهة النقدية ومن المحتمل أن يتعافى البعض منكم تمامًا من المرض و هذه هي الفترة التي ستتاح لك فيها الفرصة لاستعادة الأرض المفقودة و قد تبدأ عملية التوفيق في المنزل للمؤهلين و هناك الكثير من المتعة في انتظار أولئك الذين يخططون لقضاء إجازة و القبول في معهد مرموق قد يصبح حقيقة بالنسبة للبعض.
التركيز على الحب: تنجح في تكوين صداقة مع من تحب سراً.


برج الأسد وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


من المرجح أن يتم إرجاع الأموال المقترضة لشخص ما ومن المرجح أن يحافظ انضباطك الذاتي على جبهة النظام الغذائي على لياقتك وصحتك وسوف تثبت أنك أحد الأصول في العمل وقد يتم تكليفك بمهمة مهمة.

 قد يكون شخص ما في حاجة ماسة إلى مقابلتك على الصعيد العائلي، فقط من أجل الزمن القديم ويمكن لأولئك الذين يبحثون عن استراحة من الروتين أن يتوقعوا الذهاب في إجازة ممتعة ومن المرجح أن يتم الحصول على الممتلكات من قبل البعض.

التركيز على الحب: لا يمكن استبعاد حالة الحب من النظرة الأولى بالنسبة للبعض!

برج العذراء وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


تأتي الثروة إليك وتحافظ على رنين ماكينة تسجيل النقد وتختفي كل المخاوف الصحية ببساطة عندما تتخذ قرارًا حازمًا بالحفاظ على لياقتك البدنية. من المحتمل أن تثير إعجاب الأشخاص المهمين في العمل وقد يأتي الأصدقاء أو العلاقات إلى مكانك و يشار إلى إجازة طويلة مع الشريك بالنسبة للبعض ولا يمكن استبعاد فرص الملكية أو الثروة التي تأتي في طريقك من خلال الميراث.
التركيز على الحب: لا يمكن استبعاد قضاء أمسية رومانسية مع الحبيب، لذا توقع قضاء وقت ممتع.

برج القوس وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


من المرجح أن يستمر تسجيل النقدية في الرنين دون توقف! 

الجهود المبذولة على صعيد اللياقة البدنية ستؤدي إلى نتائج إيجابية. هذا هو الوقت المناسب لإعادة تقييم خياراتك المهنيةو  من المحتمل أن تستمد رضاًا كبيرًا من أي تطور على الجبهة الداخلية وقد تتحقق الإجازة وتكون أكثر متعة و لا يمكن استبعاد فرص وجود أصول غير منقولة في طريقك عن طريق الميراث.

التركيز على الحب: يمكن لأولئك الذين يقعون في الحب أن يتوقعوا وقتًا من حياتهم.


برج الجدي وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


إذا كان الاستقلال المالي هو ما تسعى إليه، فهذا ما ستحصل عليه قريباً وتظل في حالة جيدة من خلال التواجد بانتظام في الهواء الطلق.

 من المرجح أن يؤدي الاختراق المهني إلى رفعك إلى مستويات أعلى. على الرغم من الحالة المزاجية القبيحة لشخص ما، إلا أنك ستتمكن من إبقاء الجو المنزلي خفيفًا ويشار إلى رحلة ترفيهية. بيع العقارات في هذه المرحلة يبدو مربحا.


الدلو وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


سوف تساعد المدخرات الجيدة البعض في التغلب على الرقعة الهزيلة على الجبهة المالية ومن المتوقع خروج الأشخاص المقبولين من المستشفى. يمكنك أن تكون مفيدًا في جميع أنحاء المنزل اليوم و السفر مع الأصدقاء سيكون ممتعًا وقد يأتي العقار باسمك. سوف يتغلب الطلاب على جميع العقبات التي تحول دون تحقيق أحلامهم.

التركيز على الحب: قد يشعر الأزواج الشباب بأنهم أقرب إلى بعضهم البعض من ذي قبل.

 

الحوت وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


ستبدأ الاستثمارات الدقيقة قريبًا في تحقيق أرباح غنية وتبدو الأمور الصحية جيدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من المرض لفترة طويلة و يمكن لقلبك الكبير أن يحظى بإعجاب مرؤوسيك. 

يمكن لأولئك الذين يعانون في عائلة مشتركة أن يقرروا الابتعاد وقد تأتي لك فرصة للسفر إلى الخارج و هدية ملكية متوقعة أو إرث قد لا يأتي في طريقك.
التركيز على الحب: هدية صغيرة للحبيب على الصعيد الرومانسي سوف تكون مفيدة للغاية.

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