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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

منير راضى
منير راضى

رحل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما حيث نعاه عدد كبير من عائلته الفنية منهم المخرجة حنان راضى. 

وتقدم اليوم صلاة الجنازة على المخرج منير راضي بعد صلاة الظهر. 

المخرج منير راضي من مواليد 1943.

حاصل منير راضي على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل منير راضى مساعداً للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)، عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قدم أيضاً منتجا مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).

أول عمل سينمائي أخرجه منير راضي كان فيلم (أيام الغضب) عام 1999.

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