موسكو : تعليق نقل الركاب في خليج سيفاستوبول إثر هجوم أوكراني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، قال اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية تعاملت مع هجوم صاروخي على المدينة، وأنها أسقطت عده صواريخ في منطقة سوخارنايا بالكا.

وأشار "رازفوزاييف"، إلى سقوط حطام صاروخي على مرفأ منطقة سوخارنايا بالكا، وأن جميع الخدمات الخاصة توجهت إلى الموقع، فيما طلب من السكان والموجودين في المنطقة التزام الهدوء، مشيرا إلى أنه تم تعليق حركة نقل الركاب في خليج سيفاستوبول.

وفى وقت سابق من أمس الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لضربة صاروخية أوكرانية.