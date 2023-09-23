AFB تكشف مفاجأة بشأن ضحايا القصف الجوي الأوكراني لميناء سيفاستوبول

قالت وكالة “أ ف ب” اليوم السبت، إن أوكرانيا أعلنت سقوط شخصيات قيادية رفيعة من الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول.

وكانت القوات الأوكرانية قصفت ميناء سيفاستوبول أمس الجمعة، حيث أفادت وسائل الإعلام الروسية بسماع دوي صافرات إنذار في سيفاستوبول بعد هجوم صاروخي على مقر أسطول البحر الأسود.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى أن الجيش استهدف مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بصواريخ ستورم شادو .

وكتب الحاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أن صاروخا أوكرانيا واحدا على الأقل أصاب مقر أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول في القرم، اليوم الجمعة، مما تسبب في نشوب حريق.

وقال رازفوزاييف ، إنه من المرجح أن يكون هناك قصفا آخر، داعيا السكان المحليين على تجنب وسط المدينة حيث يقع المبنى.