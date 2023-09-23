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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب خطأ موظف السجل المدني .. أكرم حسنى يكشف سر تسمية العميل صفر

أكرم حسنى
أكرم حسنى

كشف الفنان أكرم حسنى عن سر تسمية فيلمه الأخير “العميل صفر” والذى يعرض حاليا فى السينما ويحقق نجاحا كبيرا. 

وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج ضيفى على قناة الشرق للإعلامى معتز الدمرداش: تسمية فيلم العميل صفر كان لها مبرر درامى حيث كان يرغب والده فى تسميته “صقر” ولكن نتيجة خطأ من قبل موظف فى السجل المدنى تغير اسمه إلى صفر وهو الأمر الذى تعلق به طوال حياته. 

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أكرم حسنى

وقد كشف الفنان أكرم حسنى عن بعض تفاصيل حياته الشخصية ومرحلة بداية حياته العملية وذلك خلال لقاء ببرنامج ABtalks مع أنس بوخش.

وقال أكرم حسنى: أنا تركت وظيفتى فى الشرطة حيث كنت ضابطا بالقوات الخاصة من أجل الفن خاصة اننى منذ صغرى وأحب الفن ولكن لحظة الاختيار بين الفن وضابط الشرطة كنت فى صراع مع نفسى ووالدي الذى كان يرغب فى أن أكون ضابطا بالشرطة وكنت أرغب فى الالتحاق بفنون جميلة أو معهد فنون مسرحية الا أن المجموع الخاص بى لم يساعدني على ذلك؛ فضلا عن أننى قررت تحقيق رغبة والدى أيضا ودخلت كلية الشرطة وعملت كضابط بالقوات الخاصة ولكن بعد فترة قررت أن اتمرن على هذه المهنة واتجه إلى الفن.

وأضاف أكرم حسنى : برغم حبى للفن كان ينتابني فى البداية حالة من الخوف والقلق بسبب دخولي مجال جديد ومجهود بالنسبة لى لكن كنت لدى ثقة كبير فى ربنا وموهبتى وبدأت فى الإذاعة وبعدها قررت تقديم شخصية أبو حفيظة والتى كانت ساترا بالنسبة لى حيث كنت متخوفا من مواجهة الجمهور بشخصيتى الحقيقية فى البداية وكنت بداخل شخصية أبو حفيظة اجرا كثيرا. 

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