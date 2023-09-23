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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عفاف راضى تنعى شقيقها منير بكلمات مؤثرة

منبر راضى
منبر راضى

نعت الفنانة عفاف راضي شقيقها المخرج منير راضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

عفاف راضى

وقالت عفاف راضى: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعاً الصبر.

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منير راضى

كشفت نقابة المهن السينمائية عن مكان وموعد جنازة المخرج الراحل منير راضى والذى توفى عن عمر يناهز 80 عاما.

ورحل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما حيث نعاه عدد كبير من عائلته الفنية منهم المخرجة حنان راضى. 

المخرج منير راضي من مواليد 1943.

حاصل منير راضي على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل منير راضى مساعداً للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)، عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قدم أيضاً منتجا مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية).

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