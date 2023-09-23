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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف موعد إنتهاء التقديم بـ وظائف التنمية المحلية الخالية في المحافظات ..تفاصيل

وظائف خالية بوزارة
وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية

ينتهي التقديم على وظائف التنمية المحلية، التي تم الإعلان عنها مؤخرا يوم الاثنين  16 اكتوبر المقبل، حيث تم فتح باب التقديم الالكتروني لمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17_9_2023. 

وظائف التنمية المحلية الخالية 

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل (91) وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ويتم التقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .

وتشمل الوظائف 91 درجة مالية وتتضمن الوظائف الشاغرة وظائف قيادية سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز ورئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

و سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي ورئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس حي المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عامو رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي.

واكدت الوزارة انه لن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات. 

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