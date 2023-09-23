حزب العدل يبحث موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة.. اليوم

دعا النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الهيئة العليا للحزب، والمكتب السياسي للاجتماع، مساء اليوم، السبت، من أجل مناقشة قرار ورؤية المكتب السياسي للحزب، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتوصل الي قرار نهائي والتصويت عليه.

كما يتناول الاجتماع اعتماد قرارات مساعدي رئيس الحزب، واعتماد قرارات الأمناء المركزيين، وتحديد موعد اجتماع المؤتمر العام السنوى للحزب لعام ٢٠٢٣.

في سياق متصل، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مؤتمرا ، في تمام الساعة الثانية والنصف (2.30) من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.