اسأل ضميرك .. مدرب أهلي جدة يهاجم حكم الكلاسيكو

انتقد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، أداء الحكم البرازيلي أندرسون، خلال الكلاسيكو ضد النصر، أمس الجمعة، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر أهلي جدة أمام النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال يايسله في تصريحات أبرزتها صحيفة "اليوم" السعودية:" نشعر بخيبة الأملة بسبب الخسارة وبالطبع سوف نستفيد كثيرا من هذا الدرس".



وأضاف:"من المبكر أن نقول سوف ننافس على لقب الدوري أو لا، لكننا لدينا لاعبين جاهزين للمنافسة".

وتابع:" لا استطيع أن أقيم الحكم لقد أتى من مكان بعيد من البرازيل، وكانت الرحلة طويلة، ولكن أوجه له سؤال هل ضميرك راضٍ عن هذه الأهداف".



واختتم:" جميع الأهداف التي دخلت مرمانا فينا وحتى في المباريات الماضي تشعر وكأننا سجلناها نحن في أنفسنا كانت سهلة جدا وسوف نعمل على هذا الجانب".

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، متفوقا بفارق الأهداف عن أهلي جدة صاحب المركز السادس.