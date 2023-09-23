باحث جيوسياسي : سلاح المناخ يؤدي إلى التلاعب في أنماط الطقس

أكد الكاتب والخبير الجيوسياسي عمرو عمار، أن سلاح المناخ أحد أنواع الأسلحة الجيوفيزيائية التي تعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة في العالم.

وقال عمرو عمار في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سلاح المناخ يؤدي إلى التلاعب في المناخ والطقس عن طريق الهندسة الجيولوجية".

وأضاف عمرو عمار :" سلاح المناخ قد يؤدي إلى التلاعب بأنماط المناخ وإحداث الفيضانات والجفاف في مناطق محددة بالعالم".

وتابع عمرو عمار:" بعض الدول تستخدم تكنولوجيات بسبب تعرضها للجفاف وتقوم باستمطار السحبب لتوفير المياه للزراعة وهذا شق إيجابي من هذه التكنولوجيات".