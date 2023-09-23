المحجوب: الجيش المصري قدم مساعدات لوجستية هائلة لليبيا ونحن سند بعضنا| خاص

صرح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي الوطني، أن الجيش المصري قدم دعما ضخما وهائلا لإعانة الشعب الليبي، خلال مأساته المروعة التي شهادتها الدولة الليبية من سيول أودت بأرواح الآلاف من الليبيين.

وأوضح اللواء خالد المحجوب في تصريحاته لـ موقع صدى البلد "، أن الجيش المصري قدم العديد من الأشياء التي ساعدت في إنقاذ الموقف خلال كارثة عاصفة دانيال التي ضربت عدة مناطق أبرزها منطقة درنة.

دعم لوجيستي ضخم

وأفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي الوطني بأن الجيش المصري قدم مستشفى ميدانيا وفرق إنقاذ عالية المستوى، ومستشفى عائما وطائرات، مضيفاً أن الجيش المصري قدم دعما لوجيستيا رهيبا جداً.

وتابع اللواء خالد المحجوب، أنه تم تقديم شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري على مجهوداتهم المضنية خلال الأزمة الليبية المؤلمة.

وأكد اللواء خالد المحجوب، أن ما فعلته مصر وجيشها ليس بغريب عنها، لأننا أشقاء وإخوة، مضيفاً أن مصر وليبيا دائماً سند بعضهم البعض في السراء والضراء.