عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هرب من السجن يوم الإفراج عنه.. أغرب قصة نزيل زنزانة في التاريخ

سجن
سجن

هرب يوم الافراج عنه..شهدت السجون الروسية واقعة غريبة، هرب رجل يدعى كامولجون كالونوف من السجن في ذات اليوم الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه، بعد قضائه 22 عاما فيه لارتكابه جرائم خطيرة.


وذكرت  وسائل إعلام روسية  أن التهم الموجهة لكالونوف القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة. 

كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك الأسبوع الماضي.
 

وأبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة أنباء "نوفوستي" أن كالونوف اختفى في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الساعة الرابعة صباحا.


وأُدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ "تنظيم إجرامي" وتم إطلاق سراحه من السجن في عام 1997، ثم أُدين مرة أخرى في عام 2001 وسُجن لمدة 22 عاما.

هرب يوم الافراج رجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

ماذا قال الملك سلمان عن اليوم الوطني السعودي على مواقع التواصل؟

ناكلها بملح وأنت معانا.. الحاج رجب حافظ يحكي أسباب حبه للسيسي| خاص

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

العثور على كشف أثري نادر في قطاع غزة.. ما القصة؟

غدا.. ناسا تستقبل أكبر حدث تاريخي من نوعه داخل هذا المكان

كان مقيدا.. قرار صادم من المحكمة بعد وفاة رجل أسمر داخل سجون امريكا

كنوز وأسرار.. تفاصيل اكتشاف مدينة أثرية تحت الماء وعلاقتها بالحضارة اليونانية

طائرة تركية بـ 174 مسافرًا تنحرف عن مسارها بروسيا .. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

تاريخ ممتد من المودة والأخوة.. السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

جماعة الإخوان إرهابية |حمدي رزق لـ مرشحي الرئاسة : أكتبوا هذا التعهّد

أشرف بن شرقي يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري

أسعارها ارتفعت.. خبير: مقترحات لعدم الاعتماد على الكتب الخارجية

غدا.. استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ