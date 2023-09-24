استقرار أسعار الخضراوات.. الحكومة تتدخل لحظر تصدير البصل وضبط السوق كلمة السر

البامية بـ43 والبصل بـ30 جنيها .. أسعار الخضروات اليوم

الإحصاء: 399% زيادة في أسعار البصل بنهاية أغسطس الماضي

التجارة: قرار حظر تصدير البصل سينفذ من 1أكتوبر وحتى 31 ديسمبر

استقرت أسعار الخضراوات السبت داخل الأسواق، وشهدت إقبالاً ملحوظاً لشراء الأساسيات بسعر مناسب.

ويباع كيلو الطماطم بـ 20 جنيها، بينما الخيار بــ ١٥ جنيها، والكوسة بـ 18 والبامية بـ 43 جنيها والفاصوليا الخضراء بـ 40 والبطاطا بـ 11 والفلفل بـ 18 جنيهًا، بينما الباذنجان بـ ١٠ جنيهات والليمون بـ 14 جنيها للكيلو.

وعن أسعار البطاطس فسعرها من 16 جنيهاً وحتى 18 للكيلو، والبصل بـ 30 جنيهاً للكيلو.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.



وذكرت الوزارة فى بيان لها انه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية صباح اليوم عن العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة، الخاص بحظر تصدير البصل الطازج لمدة 3 شهور.

طالبت مصلحة الجمارك المسئولين بالمنافذ والموانئ المختلفة بالتشديد علي تنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وارتفعت أسعار البصل الطازج بمعدل 399% خلال أغسطس 2023 وفقا لحضر الجمهورية، مقابل نموا في شهر يوليو بنسبة 23.9%.

وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار البصل الطازج لـ 464.1% خلال أغسطس 2023 وفقا لريف الجمهورية.

بحسب النشرة ارتفع سعر البصل الطازج بنسبة 433.8% خلال أغسطس 2023 وفقا لإجمالي الجمهورية.، فيما قفزت قيمـة صادرات مصر من البصل الطازج بنسبة 95.9% خـلال أول 6 أشهر من العام الجاري 2023.

وبلغت 129.3 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة خلال 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 63.3 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

