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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد تستعرض رشاقتها أمام المرآة

ديانا حداد
ديانا حداد

شاركت الفنانة ديانا حداد متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

وبدت النجمة اللبنانية بإطلالة جذابة، تتسم بالبساطة والانوثة على طريقتها الخاصة، لتستعرض أناقتها أمام مرايتها دون تكلف، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مصمم من قماش الأزرق .

حققت ديانا حداد  نجاحات كبيرة بأحدث إصداراتها اغنيتها يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ٢ مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

أحدث أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٣_٠٦٠١٠٧

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