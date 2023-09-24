الإمارات من مجلس الأمن: على إيران إنهاء احتلال الجزر الثلاث

جددت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، السبت، إن بلادها تجدد مطلبها لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى)، فيما قالت إنه يجب إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن.

وأضافت الهاشمي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن "تقسيم العالم إلى منطق مع أوضد لم ينجم عنه أي حلول سياسية، ولن يخرج منه أي طرف منتصراً"، مشيرةً إلى أن "الإمارات تؤمن بأن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط".

وذكرت أن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فيما أكدت على أنه "يجب التصدي للممارسات العنصرية لا سيما التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان".

وتابعت الهاشمي أن التغير المناخي أزمة تمثل مرحلة مفصلية يمر بها العالم، لافتةً إلى أن "مؤتمر COP28 الذي ستستضيفه الإمارات هذا العام، يركز على قضية التمويل ووفاء الجهات المانحة بتعهداتها، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار".