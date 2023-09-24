عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انسحاب وخسارة وحيدة.. الأهلي يتفوق على الفرق الإثيوبية بدوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية مساء اليوم الأحد فى ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره سان جورج الإثيوبي. 

 

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

 

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي اقتناص الفوز في ضربة البداية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا باعتبارها دفعة قوية للحفاظ على لقب الأميرة السمراء. 

مبخدش تعليمات من حد.. تفاصيل أزمة عمر هريدي ومدير تنفيذي الزمالك

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الأهلي يتفوق على الأندية الإثيوبية

واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفرق الإثيوبية في 6 مباريات وجاءت على النحو التالي:  
في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 1998 واجه النادي الأهلي البن الإثيوبي مبارتين تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ذهاباً 1/1 سجل للأهلي حسام حسن وتعادل إياباً 2/2 بأهداف أحمد نخلة وأحمد كشري.

 

في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 2013 واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي البن الإثيوبي مبارتين تعادل الأهلي ذهاباً 0/0 وفاز إياباً 3/0 بأهداف فابيو جونيور ومحمد أبو تريكة هدفين.

واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق جيما أبا جيفار في مبارتين في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 2019 فاز الأهلي ذهاباً 2/0 بهدفي ناصر ماهر ومروان محسن وخسر إياباً 1/0.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 1991 كان من المفترض أن يواجه فريق بريويري في دور ال32 ولكن انسحب الفريق الإثيوبي.

ايضاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا 1994 كان من المفترض أن يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سانت جورج الإثيوبي في دور ال32 لكن وقتها انسحب الأهلي من البطولات الأفريقية.

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي 

 

من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سان جورج الاثيوبي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 11 لاعبا عن ذهاب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا للإصابة وعدم القيد الإفريقي. 

الأهلى سان جورج الإثيوبي كولر دوري ابطال افريقيا البن الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يعلق علي خسارة فريق الأهلي للسلة عبر فيسبوك

الأهلي يخسر برونزية كأس العالم للأندية للسلة بالهزيمة أمام جولدن بولز الصيني

ترشيحاتنا

بعد أسبوع من افتتاحه.. إقبال ضخم على زيارة جامع سارية الجبل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات كليات الهندسة

وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر

وفقا للقانون والدستور.. دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

زلة لسان جديدة يقع فيها بايدن.. وهكذا دافعت عنه متحدثة البيت الأبيض

مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في ليبيا وهذا موقف مصر ونصيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ