انسحاب وخسارة وحيدة.. الأهلي يتفوق على الفرق الإثيوبية بدوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية مساء اليوم الأحد فى ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره سان جورج الإثيوبي.

ويستضيف الأهلي نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي اقتناص الفوز في ضربة البداية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا باعتبارها دفعة قوية للحفاظ على لقب الأميرة السمراء.

الأهلي يتفوق على الأندية الإثيوبية

واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفرق الإثيوبية في 6 مباريات وجاءت على النحو التالي:

في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 1998 واجه النادي الأهلي البن الإثيوبي مبارتين تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ذهاباً 1/1 سجل للأهلي حسام حسن وتعادل إياباً 2/2 بأهداف أحمد نخلة وأحمد كشري.

في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 2013 واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي البن الإثيوبي مبارتين تعادل الأهلي ذهاباً 0/0 وفاز إياباً 3/0 بأهداف فابيو جونيور ومحمد أبو تريكة هدفين.

واجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق جيما أبا جيفار في مبارتين في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 2019 فاز الأهلي ذهاباً 2/0 بهدفي ناصر ماهر ومروان محسن وخسر إياباً 1/0.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 1991 كان من المفترض أن يواجه فريق بريويري في دور ال32 ولكن انسحب الفريق الإثيوبي.

ايضاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا 1994 كان من المفترض أن يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سانت جورج الإثيوبي في دور ال32 لكن وقتها انسحب الأهلي من البطولات الأفريقية.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي

من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سان جورج الاثيوبي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 11 لاعبا عن ذهاب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا للإصابة وعدم القيد الإفريقي.