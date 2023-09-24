عرض عام.. طرح بوستر فيلم الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الخميس اللي جاي لـ الفنان عمرو عبد الجليل، البوستر الدعائي الخاص بالفيلم، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

واحتوى البوستر الدعائي لفيلم الخميس اللي جاي لـ عمرو عبد الجليل، على جميع الأبطال، وتم تصنيف جمهور الفيلم، للعرض العام.

فيلم الخميس اللي جاي، من بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، سليمان عيد، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، إخراج حسن صالح.

فيلم الخميس اللي جاي

أعمال عمرو عبد الجليل

كان أخر أعمال الفنان عمرو عبد الجليل، هو مشاركته، في فيلم «أولاد حريم كريم» المعروض بدور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية.

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم في إطار اجتماعي عن المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب في الجامعة سواء من عائلاتهم أوقصص الحب التي يعيشها.

ويعد الفيلم استكمالاً لنجاح "حريم كريم"، والذي عرض في السينما عام 2005، وشاركتفي بطولته ياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا.

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، علا غانم، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان، وغيرهممن النجوم، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

كما شارك الفنان عمرو عبدالجليل فى المارثون الرمضانى الماضي، بـ مسلسل الأجهر، بجوار: عمرو سعد، درة، ساره سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، وأخرون.