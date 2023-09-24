شوبير يعلن اسم حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي ستجمع بين الفريقين مساء غد الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "أمين عمر حكما لمباراة الزمالك و المقاولون العرب في الدوري المصري غدا.. ومحمد عادل حكما لـ الفار. ⚽

وتعادل فريق الزمالك في الجولة الأولى من الدوري الممتاز أمام نظيره بيراميدز، بهدفين لكل فريق، بينما خسر فريق المقاولون العرب أمام بلدية المحلة بالجولة الأولى، بهدفين دون رد.