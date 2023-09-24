فستان مجسم.. علا غانم تثير إعجاب الجمهور بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة علا غانم، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديد لها من أحدث جلسة تصوير لها.

وبدت علا غانم بإطلالة شبابية جذابة، مرتدية فستانا مجسما يليق بجمالها الساحر، باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا يليق بملامحها الجذابة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال علا غانم فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

يعد فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.