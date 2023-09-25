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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

أزمة لقاء سويدان
أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

أثارت الفنانة لقاء سويدان، الجدل عقب صفع الفنان ميدو عادل في آخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش" مساء يوم السبت، وذلك عقب سخرية ميدو عادل من لقاء سويدان علي خشبة المسرح عقب اسدال ستائر المسرح.

الأمر الذي أثير الجدل بين محبي الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، وبدأ المعجبين في البحث عن السبب وراء صفع لقاء سويدان لميدو عادل، ونرصد لكم التفاصيل في السطور التالية.

لفظ خارج وسخرية أدي لصفعة بالقلم علي خشبة المسرح

وبمجرد انتهاء أخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش"، وبمجرد إسدال الستار، نشبت مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بسبب سخرية ميدو عادل من لقاء سويدان وسبه لها بألفاظ خارجة.

الأمر الذي دفع لقاء سويدان أن تصفع ميدو عادل، وسط أفراد الفرقة المسرحية، والتف العاملون في المسرح حول ميدو عادل لتهدئته، عقب غضبه واندفاعه نحو لقاء سويدان وظل يهاجمها بشدة، في الوقت التي قامت فيه لقاء سويدان بطلب الشرطة.

ولم تنتهي المشادة الكلامية بين الثنائي، إلا بعد أن أمر محمد عمر، مدير خشبة المسرح، بإطفاء الأنوار على وقع صراخ لقاء سويدان قائلة لميدو عادل: "أنت كل عمل تشارك فيه بتطلع منه بفضيحة"، ثم حاول مخرج العرض أشرف عزب التدخل للفض بينهما، لكنه فشل، فغادر المسرح.

لقاء سويدان تكشف سبب صفع ميدو عادل

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات لها، عن سبب انفعالها وصفع ميدو عادل وسط حضور الفرقة للمسرحية، وقالت لقاء سويدان إنها قامت بتقديم شكوي في ميدو عادل منذ يوم 26 من اغسطس الماضي.

وتابعت لقاء سويدان أن ميدو عادل قام باستفزازها وتعدي عليها لفظيًا بكلمات خارجة، مما أدي لانفعالها وصفعه وسط الحضور، وعقبت لقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل بالقلم؟".

 

 

بلاغ قديم وواقعة في الإسكندرية

وأوضحت لقاء سويدان أن ميدو عادل قام بواقعة أخري معها داخل الإسكندرية، لذلك قام باستفزازها، وقدمت شكوي رسمية فيها ملابسات الواقعة وتفاصيلها، وتنتظر التحقيق.

وعقبت لقاء سويدان، أنها قامت بالعمل مع أعظم نجوم مصر علي المسرح، مثل الفنان فريد شوقي، والفنان حسين فهمي، ولكنها لم تغلط في أحد ولم تقوم بالانفعال علي أحد في المسرح.

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية

وكشفت مصادر، أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تبحث حاليًا أزمة صفع الفنانة لقاء سويدان لزميلها الفنان ميدو عادل، علي خشبة المسرح.

ورفض محامي نقابة المهن التمثيلية، الكشف عن أي تفاصيل تخص أزمة لقاء سويدان وميدو عادل في الوقت الحالي، نظرًا لعدم حسم أي قرارات حول هذا الأمر حتى الآن.

تطورات الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل

وكشف أشرف عزب، مخرج مسرحية سيد درويش، تطورات الأزمة التي حدثت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل في العرض على مسرح البالون ليلة يوم السبت. 

وقال المخرج أشرف عزب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن نقابة المهن التمثيلية حققت في الواقعة، بعد فتح مذكرة بما حدث، متحفظًا عن ابداء أي تفاصيل عن الواقعة لحين استكمال التحقيقات الرسمية. 

مسرحية سيد درويش

مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

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