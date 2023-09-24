يوسف القعيد: محمد حسنين هيكل أهم صحفي في القرن العشرين ورحيله خسارة فادحة

‏قال ‏الكاتب ‏والروائي يوسف القعيد، أن ‏الراحل محمد حسنين هيكل أهم صحفي في القرن العشرين ورحيله كان خسارة فادحة وهو أحد مؤسسي الصحافة المصرية والعربية الحديثة.

‏وتابع ‏ ‏خلال مداخلة هاتفية لو في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع ‏عبر شاشة "المحور"، أن محمد حسنين هيكل حالة فريدة جدا غير قابلة للتكرار، متمنيا أن يطرح الوطن العربي ومصر نماذج جديدة مثل محمد حسنين هيكل، ‏مؤكدا أن هيكل شاهد على تجربة جمال عبد الناصر مع المثقفين الذين عاصروه ‏سواء المثقفين العرب أو العالميين.

‏وأضاف أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يريد إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان يرى أن هذا هو الحل المناسب للسياسة المصرية وقتها، ‏وكان محمد حسنين هيكل قد نشر مقال في هذا الوقت، شعر الرئيس السادات انه سوف يعكر هذه السياسات مع الولايات المتحدة وهذا كان سبب حدوث بعض الخلافات بين محمد أنور السادات وهيكل.