عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: محمد حسنين هيكل أهم صحفي في القرن العشرين ورحيله خسارة فادحة

‏الراحل محمد حسنين
‏الراحل محمد حسنين هيكل

‏قال ‏الكاتب ‏والروائي يوسف القعيد، أن ‏الراحل محمد حسنين هيكل أهم صحفي في القرن العشرين ورحيله كان خسارة فادحة وهو أحد مؤسسي الصحافة المصرية والعربية الحديثة.

‏وتابع ‏ ‏خلال مداخلة هاتفية لو في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع ‏عبر شاشة "المحور"، أن محمد حسنين هيكل حالة فريدة جدا غير قابلة للتكرار، متمنيا أن يطرح الوطن العربي ومصر نماذج جديدة مثل محمد حسنين هيكل، ‏مؤكدا أن هيكل شاهد على تجربة جمال عبد الناصر مع المثقفين الذين عاصروه ‏سواء المثقفين العرب أو العالميين.

 

‏وأضاف أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يريد إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان يرى أن هذا هو الحل المناسب للسياسة المصرية وقتها، ‏وكان محمد حسنين هيكل قد نشر مقال في هذا الوقت، شعر الرئيس السادات انه سوف يعكر هذه السياسات مع الولايات المتحدة وهذا كان سبب حدوث بعض الخلافات بين محمد أنور السادات وهيكل.

هيكل محمد حسنين هيكل الصحافة المصرية الوطن العربي المثقفين محمد انور السادات جمال عبد الناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

أرخص سعر هتلاقيه.. اشتر iPhone 14 جديد بـ 24 ألف جنيه فقط

براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية للشباب قدم الأن

97 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

صحيفة أمريكية: تخطيط "بريكس" للإطاحة بالدولار عملية محفوفة بـ عواقب خطيرة

دوري الأبطال.. الأهلي يتفوق على سان جورج بهدف الشحات في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

فيديو

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ