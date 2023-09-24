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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يشارك السفارة السعودية بالقاهرة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

صدى البلد

شارك وزير العمل حسن شحاتة ، مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحضور وزراء وسفراء وإعلاميين وشخصيات عامة ، حيث كان في استقباله السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي. 

وأكد الوزير  في تصريحات صحفية على عمق العلاقات السعودية المصرية التي برهنت على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ عام 1945، لتزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهنأ شحاتة المملكة السعودية ملكا وحكومة وشعبا، بهذه المناسبة الطيبة، مؤكدا متانة العلاقات المصرية السعودية، مشيدا بالعلاقات بين الجانبين بشكل عام ، والتعاون في ملف العمل بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك علاقة وطيدة تجمع بين الشعبين، والدليل على ذلك أن أكبر جالية فى السعودية من العمال المصريين . 

وأوضح وزير العمل أن مصر والمملكة تمتلكان علاقة تاريخية ودورهما محوري في المنطقة العربية ، في كافة المجالات، وأن هذا التعاون المتواصل يلعب دورا كبيرا في مواجهة كافة التحديات ، ويحقق الاستقرار في المنطقة العربية .

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