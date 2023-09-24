أهمية ونوع جداول صيانة السيارات.. تفاصيل

صيانة السيارات مهمة جدا للحفاظ علي حالة السيارة ويساعد علي مد فترة استخدامها كما لو كانت جديدة، ويتم ذلك من خلال الاهتمام بصيانة مختلف أجزاء السيارة، وذلك لان أجزاء السيارة تحتاج الي مجموعة من الأعمال والخدمات .

أهمية و نوع جداول صيانة السيارات

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمية و نوع جداول صيانة السيارات.

أهمية و نوع جداول صيانة السيارات



1 - أهمية صيانة السيارات :

أهمية صيانة السيارات

صيانة أجزاء السيارة يجعل مالكها يتمتع بتجربة قيادة أمنة ، بالإضافة الي انه يحصل علي افضل أداء للسيارة ، وذلك بفضل استمرارية المحافظة علي صيانة السيارة في المواعيد الخاصة بها ، أو حسب الجدول الزمني الذي يضعه مالك السيارة من اجل الذهاب بها الي احد مراكز الصيانة .

2- أنواع صيانة السيارة :

أنواع صيانة السيارة

- صيانة دورية :

صيانة دورية

هناك ما يسمي بـ الصيانة الدورية وهي الصيانة التي يتم إجراءها كل فترة زمنية محددة من اجل ضمان قيادة سيارة بلا عيوب ، وبالتالي تحافظ السيارة الدورية علي عمر السيارة وتعطيها أداء مميز ومنها ، تغيير الزيت، وفلتر الزيت، وفحص وتغيير الفلاتر الهوائية والوقود، وتغيير سائل التبريد وزيت الفرامل، وفحص وتعديل الإضاءة والإطارات، ويتم تحديد موعد الصيانة الدورية حسب عداد الكيلومترات .

- صيانة وقائية :

صيانة وقائية

الصيانة الوقائية هي عبارة عن تغير بعض الأجزاء بالسيارة أو إصلاحها لضمان عمل السيارة بشكل جيد في أي وقت ومنها ، مراجعة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من سلامة الأسلاك والمقابس، وفحص وصيانة نظام التعليق، والتحقق من سلامة الفرامل والتركيبات، وفحص البطارية بشكل منتظم .

- صيانة تصحيحية :

صيانة تصحيحية

دائما ما يحدث أعطال مفاجأة للسيارات وبالتالي يتم الذهاب الي اقرب مركز للصيانة لإصلاح ذلك العطل ، وهذا ما يطلق علي الصيانة التصحيحية ، والتي يتم من خلالها البحث عن عطل ما وإصلاحه أو تغير الجزيء المتسبب في المشكلة بالكامل لتفادي تكرارها .