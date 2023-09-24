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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا .. مسلحون ينهون حياة 8 أشخاص ويخطفون 60 آخرين

صدى البلد

قال سكان وزعيم تقليدي محلي في نيجيريا إن مسلحين أنهوا حياة ثمانية أشخاص يوم الأحد وخطفوا ما لا يقل عن 60 آخرين في منطقتين بولاية زامفارا بشمال غرب البلاد، وذلك بعد يومين من اختطاف مسلحين العشرات من جامعة في الولاية.

وفي مكان آخر، في شمال شرق البلاد، نصب متمردون إسلاميون مشتبه بهم كمينًا لقافلة من المركبات تحت حراسة عسكرية، مما أسفر عن وفاة جنديين وأربعة مدنيين، حسبما أفاد مصدر في الشرطة وسائق سيارة شهد الهجوم.

وقال الشاهد إن المهاجمين أشعلوا النار في خمس سيارات ثم فروا بشاحنة واحدة.

ولم يوضح الرئيس بولا تينوبو بعد كيف سيتعامل مع انعدام الأمن على نطاق واسع. وأدت إصلاحاته الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود المكلف وتحرير عملة النايرا، إلى زيادة تكلفة المغادرة، مما أثار غضب المواطنين.

وقال سكان إن مسلحين حاولوا في وقت مبكر من يوم الأحد مهاجمة قاعدة عسكرية متقدمة في مجتمع ماجامي الريفي في زامفارا، لكن تم صدهم. وتعد زامفارا إحدى الولايات الأكثر تضررا من عمليات الخطف للحصول على فدية على يد عصابات مسلحة تعرف محليا باسم قطاع الطرق.

وقال زعيم محلي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن المسلحين في ثلاث مجموعات هاجموا قاعدة الجيش ومنطقتي ماغامي وكباسا.

وأضاف أن 60 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، اختطفوا.

وقال شويبو هارونا أحد سكان ماغامي لرويترز عبر الهاتف 'ركب قطاع الطرق العديد من الدراجات النارية المزودة ببنادق وأسلحة أخرى وكانوا يطلقون النار بشكل متقطع.'

وقال هارونا الذي حضر دفنهم إن أربعة أشخاص ماتوا خلال الهجوم.

وقال عيسى محمد من مجتمع كباسا إن أربعة أشخاص قتلوا أيضا واختطف العشرات.

ولم تستجب الشرطة والجيش لطلبات التعليق.

وتشكل الهجمات في الشمال الغربي جزءا من انعدام الأمن على نطاق واسع في نيجيريا. ولا يزال المقاتلون الإسلاميون يشنون هجمات مميتة في الشمال الشرقي، وتهاجم العصابات والانفصاليون قوات الأمن والمباني الحكومية في الجنوب الشرقي، وتستمر الاشتباكات بين المزارعين والرعاة في إزهاق الأرواح.

بولا تينوبو عصابات مسلحة ولاية زامفارا نيجيريا

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