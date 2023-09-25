السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور عن تطعيم الأنفلونزا مع دخول المدارس.

وأشارت هيئة الدواء بمنشورها إلى أنه يوصي الأطباء بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر ٦ أشهر.​

قد يحتاج بعض الأطفال من عمر ٦ أشهر، وحتى ٨ سنوات إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.​

إذا كان طفلك عمره أكثر من ٩ سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.​

وتنصح هيئة الدواءالمصرية بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​