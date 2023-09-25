خدعوك وقالوا الحلم الأوروبي.. السويد تتحول لرواية رعب غير مسبوقة باستمرار جرائم وحرب العصابات

لطالما اعتبرت السويد مثالاً للسلام، ونموضج للحلم الأوروبي، ولكن مع صراع العصابات الواضح تغيرت تلك النظرة، بعد أن شوهت تلك الصورة، والأمر المثير بشكل خاص هو كيف، هو أن ينزلق المراهقون إلى دوامة العنف، ويبدو الوضع في السويد حاليًا أشبه برواية جريمة كتبها ستيج لارسون أكثر من كونه قصة سلمية لأستريد ليندغرين، فقد تطورت صورة Bullerbü idyll الموصوفة كثيرًا في البلاد إلى تشققات كبيرة بسبب العنف المتصاعد باستمرار بين العصابات الإجرامية.

ومؤخرا قُتل سبعة أشخاص بالرصاص في محيط العاصمة ستوكهولم في غضون عشرة أيام فقط، وفي مساء الخميس قُتل رجلان أيضاً في حانة في بلدة ساندفيكن الصغيرة، على بعد 160 كيلومتراً إلى الشمال، وفي المتوسط، يتم إطلاق النار في مكان ما في البلاد مرة واحدة يوميًا، غالبًا ما يشارك القاصرون، فكيف يمكن أن يصل الأمر إلى هذا؟، فربما لم نواجه مثل هذا الوضع منذ عام 1945، وقال ضابط الشرطة المخضرم جالي بولجاريفيوس في البرنامج الإذاعي "أجندة" حول موجة العنف الأخيرة: " إنه وقت خطير"، وبصفته رئيسًا للخدمة السرية في منطقة الشرطة بوسط السويد، فهو يرأس وحدة تتعامل بشكل صريح مع العصابات.

يتعلق الأمر في المقام الأول بالمال الكبير

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، يقول الضابط جالي: "نرى أن العنف أصبح بالتأكيد أكثر خطورة، ومن غير المعقول أن تشهد دولة مثل السويد، من بين كل الأماكن، شيئًا كهذا، ولكن هذا هو الواقع المرير الذي نواجهه ويجب أن نحاربه بكل الوسائل الممكنة"، ووفقا للصحيفة الألمانية، فالآن لم تعد جرائم العصابات في السويد شيئًا جديدًا بشكل أساسي، فقد كانت الدولة الاسكندنافية في الاتحاد الأوروبي تكافح مع هذا لعدة سنوات، وتتقاتل العشرات من العصابات فيما بينها، ووفقاً للحكومة، فإن ما يقدر بنحو 30 ألف شخص هم حالياً أعضاء في هذه العصابات.

ويتعلق الأمر في المقام الأول بالأموال الكبيرة التي يمكن جنيها من تجارة المخدرات المربحة، ووفقا للعادات السويدية، أصبحت السويد منذ فترة طويلة دولة عبور للكوكايين من أمريكا اللاتينية في طريقه إلى أوروبا، وكل هذا يؤدي إلى العنف، الذي يتجلى بشكل متكرر في إطلاق النار والتفجيرات المتعمدة، ووفقًا لإحصائيات الشرطة الرسمية، في أول 258 يومًا من عام 2023، أي حتى منتصف سبتمبر، كان هناك أكثر من 260 حادثًا بالأسلحة النارية أسفرت عن 34 حالة وفاة و34 حالة وفاة. 71 إصابة – هذا لا يشمل العديد من ضحايا الأيام القليلة الماضية.

ومن بين الضحايا أطفال

ووقع أيضًا أكثر من 120 انفجارًا، على الرغم من أن الناس تعرضوا للأذى بشكل أقل كثيرًا، بل تهدف هذه الأفعال إلى تخويف المنافسين، ففي بعض الأحيان، ينتهي الأمر بالمارة، مثل أدريانا البالغة من العمر اثني عشر عامًا، في خطوط إطلاق النار - فقد تم إطلاق النار على الفتاة أثناء تمشية الكلب في عام 2020، ويقال أيضًا إن إحدى حالتي الوفاة في ساندفيكن لا علاقة لها بعنف العصابات، وهنا قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون يوم الجمعة: "إنه أمر سيء بما فيه الكفاية أن تطلق العصابات النار على بعضها البعض، ولكن عندما ينتهي الأمر بأشخاص أبرياء تماما في خط النار، فهذا أمر مروع للغاية".

والجديد في كل هذا هو مستوى التصعيد الجامح لموجة العنف الأخيرة، وقد أصبحت منطقة العاصمة المحيطة بستوكهولم ومدينة أوبسالا الجامعية بمثابة برميل بارود، حيث تم إطلاق النار على سبعة أشخاص هنا بين 7 و16 سبتمبر، من بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عامًا يُدعى ميلو، وأكد ممثلو الادعاء يوم الخميس أن ميلو أصيب برصاصة في الرأس وأن القتل مرتبط بأعمال عنف العصابات.

تطور رهيب

ويقول عالم الجريمة كريستوفر كارلسون من جامعة ستوكهولم: "إن الشبكات الإجرامية تمر حالياً بمرحلة عنيفة ومتصاعدة للغاية، كما بدأت العصابات بمهاجمة أقارب أفراد العصابة، ويوضح المحاضر الجامعي: "إذا كان من الصعب الوصول إلى الأعضاء، فإنهم يتعرضون للهجوم من خلال الأقارب، وهو تطور رهيب، لكنه ليس غير متوقع على الإطلاق."

وفي قلب موجة العنف الأخيرة يوجد زعيم ما يسمى بشبكة فوكستروت، ويُعرف في السويد باسم "الثعلب الكردي"، ويقال إنه اختلف مع عضو قيادي آخر في الشبكة، يبلغ من العمر 33 عامًا، ويقال إن كلاهما مختبئ في تركيا، ووفقاً لمعلومات من محطة الإذاعة SVT، فقد بدأت أعمال العنف الأخيرة هناك في بداية سبتمبر، ففي البداية قيل إن شخصاً من المخيم البالغ من العمر 33 عاماً في إسطنبول تعرض لسوء المعاملة، ثم أُطلقت أعيرة نارية على مكان إقامة له صلات بـ معسكر "الثعلب الكردي".

عمل انتقامي يتبعه التالي

وبحسب صحيفة فوكس، فقد تم جلب هذا الصراع الداخلي بين العصابات إلى السويد في وقت قصير جدًا، ففي 7 سبتمبر، قُتلت امرأة تبلغ من العمر حوالي 60 عامًا - والدة الرجل البالغ من العمر 33 عامًا - بالرصاص في أوبسالا، ووفقا للشرطة، كان هذا إعداما عاديا، ومنذ ذلك الحين، أعقب هجوم انتقامي هجوم انتقامي آخر - وتشعر السويد بالصدمة من مدى تزايد استقطاب القُصَّر إلى أعمال العنف، وبعضهم يبلغ من العمر 14 عامًا أو أقل، وغالبًا ما يكون من أصول مهاجرة.

ووفقا لـSVT، ارتفع عدد تهم القتل ضد القاصرين بشكل حاد في السنوات الأخيرة. وقال وزير العدل غونار سترومر: "هذا بالطبع تطور مأساوي - أن الأطفال والشباب يتحولون إلى قتلة وأيضاً ضحايا للجريمة في الحلقة المفرغة التي ينجذبون إليها"، أوضح وزير العدل، أن الشباب ينجذب إلى العصابات، من بين أمور أخرى، بسبب الملابس باهظة الثمن والمال والشعور بالانتماء للمجتمع - وليس بدون دوافع خفية: غالبًا ما يتم استخدامهم في الأعمال الشاقة، ووفقًا للقانون الجنائي للشباب في السويد، إذا كانوا وإذا تمت إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكامًا بالسجن أقل بكثير من تلك التي يواجهها البالغون - وهذا يعني أن العصابات يمكنها استخدامها مرة أخرى بعد بضع سنوات فقط.

سنوات حتى تتم السيطرة على العنف المسلح

ولكن كيف ينتهي كل هذا غير واضح، فلم تتمكن الحكومة بعد من تقديم خطط ملموسة حول كيفية وقف تجنيد القُصَّر، فإن التدابير الوقائية للأطفال الأصغر سنا في المناطق التي تعاني من مشاكل، وبذل المزيد من الجهود في مجال الاندماج، مطروحة على الطاولة؛ ويمكن لسترومر أيضا أن يتصور سجون منفصلة للشباب حتى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 أو 14 عاما.

ويتوقع عالم الجريمة كارلسون أن الأمر سيستغرق 10 أو 15 عامًا للسيطرة على العنف المسلح - إذا بدأت اليوم، ويقول إن المؤشر المبكر للمسار الصحيح هو انخفاض عدد عمليات توظيف الشبكات الجديدة وتوقفها في النهاية، ثم نبدأ في رؤية النهاية - ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.