السفارة السعودية في القاهرة تحتفل بـ اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

أقام السفير السعودي لدي مصر، أسامة بن أحمد نقلي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة، الأحد، حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وجاء ذلك بحضور العديد من الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي الديار المصرية ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة القبطية المصرية والسفراء المعتمدين لدى القاهرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

وفي بداية الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة نقل من خلالها تحيات وتقدير المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً للحضور، وتناول من خلالها رؤية السعودية التي أثبت من خلالها أبناء الوطن أننا "نحلم ونحقق" و "نقول لنفعل" حيث تتسابق قطاعات المملكة كافة في تحقيق منجزات غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يشهد عليها جميع المراقبين والمحللين والمتابعين الدوليين.

وأضاف نقلي أن جهود التحول والتطور التي تقودها المملكة لا تقتصر على مصالحها فحسب بل تمتد؛ لتسهم بشكل مباشر في التنمية العالمية المستدامة.

وتحدث السفير السعودي باعتزاز عن العلاقات الوثيقة والأواصر التاريخية الممتدة بين المملكة ومصر وما تشهده من نمو مطرد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترتقٍ هذه العلاقات إلى المستوى الإستراتيجي الجدير بالبلدين في خدمة المصالح المشتركة، وأمتنا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

ومن جانبه، قال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية: "إننا نستذكر في هذا اليوم ما أولته المملكة من اهتمام بالغ وتكريس للجهود في خدمة قضايا أمتنا العربية، حيث كانت سباقة في وضع حجر الأساس مع الدول العربية الشقيقة المؤسسة لبيت العرب جامعة الدول العربية منذ إنشائها عام 1945م، وظلت حريصة كل الحرص على التعاون والتكاتف وتوحيد الصف في مواجهة كل الظروف والتحديات التي مرت بها منظومة جامعة الدول العربية".

وأكد أن تاريخ الجامعة العربية يوثق دور المملكة كشريك نجاح في تقدم مسيرتها في مختلف المجالات، وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء وتحقيق نهضه شامله لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات، وستظل المملكة تعمل يداً بيد مع الأشقاء العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية لرفع كلمة العرب عالياً وخدمة قضايانا المشروعة العادلة.

وعلى الجانب الآخر، ألقى وزير البترول المهندس طارق الملا كلمة نيابة عن الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن أطيب التهاني للمملكة حكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وقال الملا إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يحمل الكثير من الأماني والطموحات للمملكة وشعبها الكريم، منوهاً بالنهضة التي تشهدها في شتى المجالات، ومؤكداً عمق العلاقات القوية الراسخة بين شعبي البلدين الكريمين وقيادتهما الرشيدة، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام الرخاء والازدهار.