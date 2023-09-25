أخبار التكنولوجيا.. صور فاضحة مفبركة لفتيات في مدارس إسبانية تشعل السوشيال ميديا.. مشاكل كثيرة تظهر على iPhone 15

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الرائد Xiaomi 13 Ultra في 17 أبريل، وهو هاتف يتميز بأداء قوي وكاميرات رائعة وتصميم أنيق.

من المقرر أن تطلق شركة جوجل الأمريكية العملاقة هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro في 4 أكتوبر القادم، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، سيحصل كلا الجهازين على زيادة في السعر في سوق الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro جهازًا قويًا، ولكن قد يأتي ذلك على حساب ارتفاع درجة الحرارة. تشير تقارير جديدة إلى أن معالج A17 Pro في الهاتف، والتي تصنعها TSMC، عرضة لارتفاع درجة الحرارة، حتى مع الاستخدام العادي.

في ظل تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في حياتنا اليومية، أصبحت باقات الإنترنت الخلوية أمرًا ضروريًا للبقاء على اتصال والاستفادة من خدمات الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان. ولكن من المعروف أن الاستخدام المتكرر للإنترنت يؤدي إلى استنفاذ باقة البيانات بسرعة، مما يتسبب في تقليل سرعة التصفح أو حتى انقطاع الخدمة. في هذا التقرير، سنسلط الضوء على بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية باقة الإنترنت في هاتفك المحمول والاستمرار في استخدامها بشكل فعال.

صور فاضحة مفبركة لفتيات في المدرسة تقلب السوشيال ميديا

انقلبت جنوب إسبانيا بسبب توزيع صور مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتيات صغيرات في عدة مدارس.