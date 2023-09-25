معيط: نتطلع إلى زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الأسيوي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أهداف البنك الأسيوي للبنية التحتية تتماشى مع رؤية مصر وأهدافها و خاصة رؤية مصر 2030، وهذا ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الأسيوي منذ إنشائه.

معيط:البنك الأسيوي تفاعل في 4 محاور رئيسية منذ بدايته

وأضاف محمد معيط خلال كلمته في إنطلاق الأجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للأستثمار في البنية التحتية، أن البنك الأسيوي تفاعل في 4 محاور رئيسية منذ بدايته في عام 2016، هما: البنية التحتية الخضراء، و التحاوط ضد مخاطر التغير المناخي و الربط الو تاعاون الإقليمي، وحشد و دعم رأس المال في القطاع الخاص.

وأشار محمد معيط وزير المالية إلى، أن مصر تتطلع دائماً إلى زيادة و تعميق أوجه التعاون بين مصر و البنك الأسيوي في مختلف القطاعات، و أهمها :زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك الأسيوي من خلال توسيع دائرة مشروعات الشراكة .