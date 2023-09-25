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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أذربيجان: استعدنا سيادتنا بالكامل على البلاد بعد استسلام الجيش الأرمني

الرئيس الأذربيجاني
الرئيس الأذربيجاني

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الإثنين، إنه في سياق تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب في إقليم ناجورني كاراباخ، استعادت أذربيجان سيادتها بالكامل على البلاد. 

وقال علييف، في بيان صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن قوات بلاده وضعت حدا للاحتلال، واستعدنا سلامة أراضينا بالكامل من خلال إنشاء نقاط تفتيش حدودية على حدودنا مع أرمينيا في اتجاه لاتشين”.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: “قبل 5 أيام، ضمنا سيادتنا بالكامل واستعدناها نتيجة إجراءات مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها في أقل من 24 ساعة، حيث استسلم الجيش الأرمني، المتمركز بشكل غير قانوني على أراضي أذربيجان، وبالتالي ضمنت أذربيجان سيادة الدولة بالكامل".

ويغير الانتصار الأذربيجاني توازن القوى الدقيق في منطقة جنوب القوقاز، وهي خليط من الأعراق حيث أنها غنية بخطوط أنابيب النفط والغاز مما جعلها موضع صراع من قبل  روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران على النفوذ.

وتقع ناجورني كاراباخ، المعروفة باسم أرتساخ من قبل الأرمن، في منطقة أصبحت على مر القرون تحت تأثير الفرس والأتراك والروس والعثمانيين والسوفييت. 

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وادعت كل من أذربيجان وأرمينيا احقيتهما في أراضي الإقليم بعد سقوط الإمبراطورية الروسية في عام 1917، وفي الحقبة السوفيتية، تم تعيينها منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل أذربيجان.

الرئيس الاذربيجاني كاراباخ اذربيجان

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