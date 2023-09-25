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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار رفع الفائدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع احتفاظ الدولار بقوته وسط تلميح مجلس الفيدرالي الأمريكي باستمرار رفع أسعار الفائدة، ولكن التحركات كانت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1923.94 دولار للأوقية "الأونصة"، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1943.70 دولار.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي إلى إحجام المستثمرين عن شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويجري تسعيره بـ الدولار.

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، من احتمال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جهود كبح التضخم لم تنتهِ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6% إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4% إلى 1244.22 دولار.

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