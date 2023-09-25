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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، مفاجأة مدوية في الأيام الأخيرة من حيث الأسعار، وذلك في ضوء الترقب الكبير من قطاع كبير من المواطنين في متابعة سعر الذهب في مصر في الفترة الحالية، خاصة أن أسعار الذهب في الأسواق في الوقت الحالي تشهد انخفاضات كبيرة وواضحة للجميع. 

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير آخر ما جاء في أسعار الذهب في مصر، خاصة في ضوء الانخفاضات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة، وإليكم التفاصيل: 

انخفاض 455 جنيها بجرام 21.. سعر الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

وكان سعر جرام الذهب من عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في مصر سجل كأعلى سعر 2650 جنيها، مقارنة بأسعار الذهب عيار 21 اليوم الذي وصل 2195 جنيها، أي بفارق 455 جنيها للجرام الواحد، وجاءت أسعار الذهب كالآتي:

  • عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,520 جنيها.

  • عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,310 جنيها.

  • عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,205 جنيها.

  • عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890 جنيها.

  • عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,470 جنيها.

  • عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,260 جنيها.

  • الاونصة بيع 78,017 شراء 78,372 جنيها.

  • الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,640 جنيها.

  • الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,520,000 جنيها.

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث يواصل الدولار استقراره للشهر السادس على التوالي في البنوك، وسجل اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023, فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

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