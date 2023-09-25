قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، اليوم الإثنين، إن الاستقبال البارد للرئيس الأوكراني، فولويمير زيلينسكي، في أمريكا يشير إلى فقدان الاهتمام بأوكرانيا.

وأضاف جيرالدي: "إذا نظرت إلى الاجتماعات التي شارك فيها زيلينسكي في واشنطن، لم يكن هناك ترحيب حار… خلال زيارته الأخيرة، تم الاحتفاء به كبطل، مع تصفيق حار في الكونجرس”.

وتابع قائلا: “هذه المرة سار كل شيء بهدوء. على سبيل المثال، رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، لم يلتق به حتى عند وصوله.. لم يكن هناك حماس”.

وأشار جيرالدي إلى أن خطاب الزعيم الأوكراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان فاشلاً تمامًا، حيث لم يكن هناك أحد تقريبًا ولم يستمع.

وأضاف أن وسائل الإعلام الغربية بدأت بشكل متزايد في كشف أكاذيب زيلينسكي بشأن روسيا، الأمر الذي يقوض مصداقيته بلا شك.

وقال جيرالدي: "لقد بدأ العالم يستيقظ ويفهم ما يحدث هنا… زيلينسكي يفقد الثقة في نفسه".