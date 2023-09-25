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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لوحدة سكنية بقرية الزنقور في سوهاج

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لشركة مودرن جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فيديو لإطلاق  أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الزنقور بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج .

https://fb.watch/nhkbdQgRvv/

وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى ، حيث قامت شركة مودرن جاس بتنفيذ منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ،و 2 تعدية دفع أفقي موجه وتنفيذ شبكة ضغط بيني ضغط تشغيل ٧ بار بأطوال 4250 مترا وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 4750 مترا شاملة فرعات المنازل .

وأكدت  الشركة على المواطنين في قرية الزنقور سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وأشار المهندس محمد قنديل رئيس الشركة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل  الغاز الطبيعي إلى 725 وحدة سكنية بالقرية ، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لـ 31 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة(المرحلة الاولى) ، وجار التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.

مودرن جاس البترول والثروة المعدنية أول شعلة غاز غاز طبيعي وحدة سكنية

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