عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بطلان القبض وانتفاء حالة التلبس.. ننشر طلبات دفاع المتهم بإحراز سلاح في منطقة المعادي

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، أمر تجديد حبس متهم لحيازته سلاحا ناريا وطلقات نارية في منطقة زهراء المعادي.

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

عمرها 16 سنة وأرملة.. اعترافات مثيرة لفتاة المتعة الحرام في بولاق

ودفع محامي المتهم أمام محكمة الجنايات، ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانعدام الغاية من حمل السلاح الناري حيث ثبت بتقرير المعمل أنه محدث صوت ولا يعد سلاح ناري.

أكد مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه أثناء تواجد قوة أمنية بالكمين الأمنى بمنطقة زهراء المعادى دائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية شاهدنا أحد الأشخاص قادما سيرا على الأقدام ويحمل حقيبة كتف معلقة بالكتف والذي ما أن تفاجئ بالكمين الأمنى حتى شاهدناه قام بالتوقف فجأة والدوران للخلف محاولا الهرب فور مشاهدتة للكمين الأمنى ومما قام بفعله هذا الشخص وما شاهدناه بنظرنا وضع نفسه موضع الشك والريبة لنا على اثر هذا التصرف المفاجئ منه مما أكد لنا بأن هذا الشخص بحوزته ممنوعات ويريد الهرب فتمكنا بمساعدة القوة المرافقة بأستيقافة وأفصحنا له عن شخصنا وطبيعة عملنا وما أن قمنا بأستيقافة حتى شاهدنا دبشك لسلاح نارى يشبه ديشك الطبنجة يظهر من بين طيات ملابس هذا الشخص من جانبه فقمنا بضبطة وضبط سلاح نارى عباره عن طبنجه بخزينة خاصة بها بدون ذخيرة التي يضعها بجانبه فقمنا بالتحفظ عليها وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أفاد بأنه لا يحمل تحقيق شخصية.

منطقة المعادي

 

وأوضح، مجري التحريات،انه قام بتفتيش الحقيبة عثرنا بداخلها على علبة لبنى اللون وبفتحها عثرنا بداخلها على عدد ثلاثة أكياس شفافة بداخلها كميات من حبيبات كرستالية بيضاء اللون تشبه جوهر الأيس المخدر وكذا عدد ثلاثة قطع مختلفة الأحجام العاده بنية تشبه الحشيش المخدر وطلقة ناريه حية فقمنا بالتحفظ عليها وبأستكمال تفتيش الحقيبة عثرنا بداخلها على كيس بلاستيك شفاف بداخله عدد تسعة أدوات من الزجاج المستخدمة في تعائلى الأيس المخدر وكذا ميزان حساس ديجيتال وكيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأكياس الشفافة صغيرة الحجم وكذا اثنين هاتف محمول الأول ماركة اوبو والثانى ماركة نوكيا فقمنا بالتحفظ عليها .

وبتفتيشة عثرنا بحوزته على مبلغ مالي قدره ستمائة وخمسون جنيها وهاتف محمول ماركة اي فون فقمنا بالتحفظ على المضبوطات والمتهم .
 

المعادي التجمع الخامس الحشيش المخدر تجديد حبس جنايات القاهرة ديجيتال منطقة زهراء المعادي منطقة المعادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

موضوعات متعلقة

دفاع المتهم بالتعدي على مضيفة جوية: موكلي حافظ للقرآن والرابع على دفعته

قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بالتعدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

براءة شخص من تهمة إحراز فرد خرطوش وطلقات نارية

انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لشاب بحوزته طلقات نارية في مدينة نصر

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

عقوبة رادعة لتاجر الترامادول في مدينة نصر

ترشيحاتنا

وفاة المخرج أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عاما

الأعلى للقضاء يعتمد حركة رؤساء ووكلاء النيابة العامة

الدكتور عصام خليل يحرر أول توكيل رسميًا لترشح السيسي لرئاسة الجمهورية

لتحديث الأسلحة.. أمريكا تدعم دولة أوروبية بقرض مباشر قيمته 2 مليار دولار

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ