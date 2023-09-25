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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بيراميدز يهزم البنك 1-0 ويتصدر الدوري المصري مؤقتا

صدى البلد

فاز بيراميدز على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت على ستاد we السلام في الجولة الـ2 من منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد الشيبي قابلها إبراهيم عادل بتسديدة  خلفية مزدوجة لترتطم بأيمن أشرف وتسكن الشباك.

ويتصدر بيراميدز الدوري المصري مؤقتاً برصيد 4 نقاط، وتوقف البنك الأهلي في المركز الـ16 دون نقاط

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو 
خط الهجوم.. كريم بامبو

 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي

 

 

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