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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحراق المشطشط.. تعليق مثير من جماهير الأهلي بعد تألق إمام عاشور

إمام عاشور نجم النادي
إمام عاشور نجم النادي الأهلي

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن تألق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي الجديد خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي سان جورج، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في واحدة من المباريات المثيرة، والتي تمكن المارد الأحمر فيها من الفوز بثلاثية نظيفة. 

إمام عاشور يتألق بقميص النادي الأهلي 

وجاء في تقرير "العربية"، أن هناك حالة من التألق التي يعيشها اللاعب إمام عاشور في أولى مبارياته مع المارد الأحمر، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة جماهير الأهلي يتغنون بفنيات ولقطات إمام عاشور، خاصة أن اللاعب قادم من المنافس التقليدي نادي الزمالك وهو ما يجعل الفرحة فرحتين. 

وتابع التقرير، أن لقطات وملخصات لمسات إمام عاشور في مباراة الأهلي الأخيرة، انتشرت بسرعة البرق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال جماهير الأهلي تحت عناوين عديدة، منها "الحراق المشطشط"، و"إمام لازم يتألق عشان لابس قميص الأهلي"، وغيرها من التعليقات الأخرى. 

وأشار التقرير، إلى أن الإعلامي أحمد شوبير أيضا وجه رسالة إشادة باللاعب الوافد الجديد بالفريق الكروي بعد مستواه ضد المصري في الجولة الأولى من الدوري المصري، والمباراة الثانية أمام سان جورج الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووصف الأمر أن النادي الأهلي تعاقد مع تمساح بأربع عيون. 

وأضاف شوبير في تصريحاته، أن جمهور الأهلي يشعر أن إمام عاشور يتواجد في الأهلي منذ 600 سنة، واللاعب يتألق رغم الشائعات التي طالته بأنه سيعود من الإصابة بعد فترة طويلة، أو أن مارسيل كولر غير مقتنع باللاعب، ألا أن اللاعب رد على كل تلك الشائعات بشكل عملي داخل أرضية الملعب. 

https://www.youtube.com/shorts/yEcmY_UeoxA

امام عاشور الأهلى سان جورج دوري ابطال افريقيا احمد شوبير الدوري المصري

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