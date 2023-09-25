بسبب سيجارة.. اشتعال النيران فى منزل بكفر شكر بالقليوبية دون خسائر بشرية

كشفت التحريات الأولية بواقعة نشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، ان بقايا سيجارة مشتعلة القاها احد المارة وراء اشتعال الحريق ولم يسفر عن ثمة اصابات وتمت السيطرة الكاملة عليه.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور جرى انتقال قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من الطوب الأبيض ومسقوف بالأخشاب والبوص بقرية أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.