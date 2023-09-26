مستشار أمن سيبراني يحذر من أمر خطير.. فيديو

حذر محمد محسن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من إمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية للأفراد عن طريق تطبيقات إلكترونية .

وقال محمد محسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الديب ويب به الكثير من الجرائم الإلكترونية".

وأضاف محمد محسن:" هناك متصفحات تسمح للأفراد الوصول إلى الدارك ويب، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة".

أكمل محمد محسن:" هناك مافيا إنترنت كبيرة تستخدم متصفحات الديب ويب ويجب الحذر منها بشكل كبير".

لفت محمد محسن:" هناك برامج خبيثة إلكترونية تقوم باختراق الأجهزة الخاصة بالأفراد ويتم استغلال كافة البيانات".