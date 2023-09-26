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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار أمن سيبراني يحذر من أمر خطير.. فيديو

الديب ويب
الديب ويب

حذر محمد محسن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، من إمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية للأفراد عن طريق تطبيقات إلكترونية .

 

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وقال محمد محسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الديب ويب به الكثير من الجرائم الإلكترونية".

وأضاف محمد محسن:" هناك متصفحات تسمح للأفراد الوصول إلى الدارك ويب، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة".

أكمل محمد محسن:" هناك مافيا إنترنت كبيرة تستخدم متصفحات الديب ويب ويجب الحذر منها بشكل كبير".

لفت محمد محسن:" هناك برامج خبيثة إلكترونية تقوم باختراق الأجهزة الخاصة بالأفراد ويتم استغلال كافة البيانات".

مستشار أمن سيبراني التكنولوجيا اختراق اخبار التوك شو

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