بالذكاء الاصطناعي.. مستشار أمن سيبراني يخترق صفحة سيد علي على الهواء

اخترق محمد محسن مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، صفحة الإعلامي سيد علي على فيسبوك باستخدام تقنيات التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

وقال محمد محسن في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الابتزاز الإلكتروني يكون ابتزاز جنسي أو ابتزاز مالي وذلك عن طريق التحكم في الأجهزة الخاصة بالأفراد".

وأضاف محمد محسن:" قمنا باختراق صفحة برنامج الإعلامي سيد علي للتأكيد على قدرة البعض على تنفيذ مخططات خبيثة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ".

وتابع محمد محسن:" قمنا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير فيديو وهمي ونشر بوستات وهمية وتعديل كود خاص في الصحفة على فيسبوك".

وأكمل محمد محسن:" يتم الترويج إلى وعي زائف عن طريق الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي ولابد من الوعي من هذه الطرق الخبيثة".