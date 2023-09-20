الغيها فورًا|خبير أمن معلومات يُحذر من تقنية خطيرة توجد في البطاقات البنكية

حماية البطاقات البنكية.. قدم المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، طرقا وخطوات لحماية بطاقتك البنكية من عمليات النصب، قائلًا إنه من خلال تقنية NFC التي توجد في الهواتف المحمولة يمكن أن يتم سحب النقود من الفيزا بمجرد التلامس وهذا يمثل خطورة كبيرة للغاية، معقبًا: “ممكن لو حد عمل تلامس معايا يسحب فلوس من كارت الفيزا”.





كيف تحمي تحمي بطاقتك البنكية؟

وأضاف "السخاوي"، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أنه لتفادي الوقوع في هذه المشكلة، يمكن الذهاب إلى البنك والحصول على كارت غير مدعوم بتقنية NFC.

وحذر أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات من مكالمات النصب التي تأتي عن طريق الهاتف، لافتًا إلى أن هناك تقنيات يمكن أن تجعل المكالمة وكأنها الرقم الخاص بالبنك.