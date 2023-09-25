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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدينة ساحرة.. أحمد موسى: شرم الشيخ لا تنام.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي شهد اليوم انطلاق الاجتماعات السنوية لبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مدينة شرم الشيخ أصبحت ساحرة، وبها أماكن جميلة وأجواء رائعة"، لافتا: "شرم الشيخ لا تنام في أي وقت".

 

وأوضح: "مصر لأول مرة تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتعتبر أول دولة في أفريقيا، بحضور كبير من مختلف الدول"، مشيرا: "بنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعتبر ثاني أكبر بنك على مستوى العالم ولديه محفظة تصل إلى 100 مليار دولار".


وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة الرئيس السيسي خلال الاجتماعات السنوية لبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ.
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس السيسي شرم الشيخ البنية التحتية برنامج على مسئوليتي فضائية صدى البلد مدينة شرم الشيخ

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