لطيفة: عشت أسعد أيام حياتي في مصر.. وربنا حاميها ومحافظ عليها

أبدت الفنانة لطيفة إعجابها وامتنانها تجاه مصر خلال مشاركتها في برنامج "كلام في السياسة". وقالت إن مصر هي مكان إقامتها منذ 30 سنة، وأنها عاشت فيها أسعد أيام حياتها. كما أشادت بمصر وشعبها، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر بالبلاد والشعب المصري.

وأبدت لطيفة، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، امتنانها للقيادة السياسية في مصر وللجمهور المصري الذي دعمها واحتضنها خلال فترة إقامتها في البلاد. وأعربت عن تقديرها لجهود مصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن امتنانها للدعم والحب الذي تلقته من الشعب المصري.

وأكدت لطيفة أن مصر تحظى بحماية من الله وأنها دائمًا ما تبقى محافظة على أمنها واستقرارها. وأثنت على تواضع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى جهوده في خدمة الشعب المصري.

وختمت كلمتها بالتأكيد على الأهمية الكبيرة للوحدة والتماسك في مواجهة التحديات والأزمات، وقالت إن الشعب المصري لديه القدرة على تخطي التحديات بفضل وحدته ووعيه.