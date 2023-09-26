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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: فرصة أخيرة لـ تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة .. وانطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بحي أهالينا ( ١ ) ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ من سبتمبر الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023  وإعلان بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة الدبلوم الصناعي، الدبلوم الزراعي،  الدبلوم التجاري) ونظاميها المختلفين " الدبلومات الفنية ٥ سنوات ، الدبلومات الفنية ٣ سنوات .


مركز التعليم المدمج يعلن شروط الالتحاق بالدراسة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

 

فرصة أخيرة لـ تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة، بعد أن كان قد إعلن الموقع أمس نتيجة التحويلات بين الكليات ضمن تنسيق القبول بالجامعات.
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

تصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محرك البحث «جوجل»، حيث يبحث طلاب التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات عن موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بجميع المحافظات.

لطلاب الدور الثاني.. سجل الآن في تنسيق المرحلة الثالثة 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث العديد من طلاب الدور الثاني عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة، لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بالشعبتين العلمية والأدبية تزامنا مع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

البحث العلمي تعلن عن فتح التقديم لمرشح قوي لمجموعة أبحاث خدمة النظم المستدامة
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم يعلن المعهد عن طلب مرشح قوي لمجموعة أبحاث خدمة النظم المستدامة (S3) ، لدعم تعزيز فهم التغيرات العالمية في السلوكيات منخفضة الكربون والرأي العام بشأن سياسات المناخ.

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