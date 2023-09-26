عمرو أديب: حظ الأهلي مع الدقيقة 90 وعند الزمالك العكس تماما

علق الاعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، إن :"ماتش غريب والمقاولون اتعادل مع الزمالك في الدقيقة ٩٨، وينتهي الماتش بنكد وحاجة صعبة".

مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الفرق بين ماتش الزمالك ومباريات الأهلي والحظ واللي عند الأهلي حاجة تانية، والزمالك مافيش حظ، ونعرف ان الدقيقة ٩٠ مع النادي الأهلي ومع الزمالك العكس تماما، وعائدون وسنظل أوفياء".

