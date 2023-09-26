عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: حظ الأهلي مع الدقيقة 90 وعند الزمالك العكس تماما

الاعلامي عمرو أديب
الاعلامي عمرو أديب

علق الاعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري العام، والتي أقيمت مساء أمس الاثنين. 

txt

عمرو أديب: 250 ألف توكيل حتى الآن تدعم السيسي في الترشح للانتخابات

txt

ميدو يطالب الزمالك بفتح تحقيق مع أوسوريو بسبب أداء الفريق.. تفاصيل

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، إن :"ماتش غريب والمقاولون اتعادل مع الزمالك في الدقيقة ٩٨، وينتهي الماتش بنكد وحاجة صعبة". 

 

مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري 

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الفرق بين ماتش الزمالك ومباريات الأهلي والحظ واللي عند الأهلي حاجة تانية، والزمالك مافيش حظ، ونعرف ان الدقيقة ٩٠ مع النادي الأهلي ومع الزمالك العكس تماما، وعائدون وسنظل أوفياء".
 

عمرو أديب الزمالك الزمالك مع المقاولون اخبار الزمالك أخبار نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

اختفاء مصريين اثنين في ظروف غامضة بالمكسيك.. وتحرك عاجل ورسمي من السلطات

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

شاهد.. نجل رئيس الشيشان ينهال بالضرب على حارق القرآن الكريم

موضوعات متعلقة

الأعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

عمرو أديب: حظ الأهلي مع الدقيقة 90 وعند الزمالك العكس تماما

حكم إمضاء الموظف للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء توجه تحذيرا شديدا

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

أذكار النوم بقراءة آية الكرسي.. 12 سببا يجعلك تحرص عليها كل ليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ