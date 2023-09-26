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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما تخليش التجار يضحكوا عليك.. أسعار السجائر الرسمية بعد الزيادة الأخيرة

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم.. يتساءل الكثير من المواطنين خاصة المدخنين عن سعر السجائر الرسمي بالسوق في ظل تلاعب بعض التجار في أسعار هذه السلعة الحيوية لدى الكثير.

وشهدت أسعار السجائر خلال الساعات القليلة الماضية، بعض الزيادات غير الرسمية لدى بعض التجار تراوحت بين جنيهين و5 جنيهات للنوع الواحد.

ووفقا لما أعلنه بعض التجار، فإن متوسط سعر السجائر الكيلوبترا وصل إلى 55 جنيها للعبوة الواحدة، كما وصل سعر علبة إل إم إلى 67 جنيها.. فما حقيقة هذه الأسعار؟.

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أسعار السجائر الرسمية

سبق وأعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات مؤخرا، أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات في المارلبورو والميريت، و3 جنيهات في صنف سجاير إل إم، حيث جاءت أسعار السجائر الجديدة كالآتي:

ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مرلبورو Red 59 جنيهًا.‏

مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.

أسعار سجائر كليوباترا 

وفقا للموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الشرقية للسجائر، فإن أسعار سجائر كليوباترا، جاءت كالآتي:

سعر علبة بوكس 10 (الميني) 15 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

سعر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر

بدوره قدم إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، 3 اقتراحات لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر وتلاعب التجار، أولها تشديد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية.

وأضاف إمبابي، أن الاقتراح الثاني هو الاستفادة من الكميات التي شنت عليها الحكومة حملة بالأسواق خلال الفترة الماضية وتمت مصادرتها بإعادة طرحها مرة أخرى بمحطات الوقود للمستهلكين.

وكانت وزارة الداخلية شنت حملات مكثفة خلال الشهرين الماضيين على أماكن تواجد السجائر المخزنة لدى التجار، وتمت مصادرتها، ما سبب هدوء في الأسعار خلال تلك الفترة.

فيما يتمثل الاقتراح الثالث والأخير في إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل، وفقا لرئيس شعبة الدخان.

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