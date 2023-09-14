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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم.. إجراءات جديدة اتخذتها شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" لحل أزمة ارتفاع السجائر، حيث أعلنت الأسعار الرسمية لمنتجاتها من السجائر في المحلات.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الشرقية للدخان، بزيادة إنتاجها من السجائر بنسبة إجمالية 40% مقارنة بالشهور السابقة، هذا بالإضافة إلى طرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية، وذلك للتصدي لأزمة السوق السوداء.

وتنتج مصر حوالي 3.5 مليار علبة سجائر سنوياً، وهناك تحسن قريب في أزمة السجائر.

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زيادة كميات السجائر في السوق

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة إجمالية 40% مقارنة بالشهور السابقة.

يأتي ذلك بعدما شهدت الأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار السجائر غير الرسمية، حيث وصلت الزيادة إلى 100% في سعر العلبة وأكثر، فضلا عن نقص المنتجات بالأسواق.

وأعلن مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "أيسترن كومباني" تقسيم الشركة، وفقا لقرارات مجلس الإدارة المرسلة للبورصة أمس الأربعاء.

وأوضحت الشرقية للدخان في بيان لها، أن قرار تقسيم الشركة يأتي لفصل الأصول العقارية غير المستغلة.

 يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع شراكة الشرقية للدخان مع الإمارات، حيث قدم الشريك الإماراتي تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتطوير عمليات الإنتاج وضمان توفير الكميات اللازمة من التبغ لسد احتياجات الشركة والسوق المصرية.

أسعار السجائر الرسمية 

بدأت أسعار السجائر في الانخفاض الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يشهد السوق انخفاضات متتالية في الأسواق، حيث أعلنت الشرقية للدخان أسعار السجائر الرسمية بالسوق، والتي جاءت كالآتي:

- سعر علبة سجائر مونديال لايت: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا

- سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا

وتسعى شركة الشرقية للدخان، والتي تمتلك حوالي 75% من إجمالي إنتاج السجائر في الدولة، إلى حل أزمة السجائر من خلال عدد من التحركات والتي جاءت كالآتي:

- طرح كميات كبيرة من السجائر خلال الفترة المقبلة.
- تزداد النسبة المطروحة لحوالي 20-25%.
- التواصل مع الجهات الرقابية حول عملية زيادة الأسعار في الأسواق.
- التواصل مع المستهلكين أنه يجب عدم التزاحم على الشراء والتخزين.

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