رقم يخض.. المصريون ينفقون 135 مليار على السجائر سنويا وهذا نصيب الفرد

تصدرت أزمة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الماضية المشهد في الشارع المصري بشكل كبير، وكانت وسيلة للاستغلال من قبل بعض التجار نظرًا لتحقيقها أرباح كبيرة لهم، وضعف تواجدها في السوق، مما دفعهم إلى البيع بأسعار مبالغ فيها أو تحزينها لفترة معينة.

ارتفاع أسعار السجائر

وبلغ إجمالي مبيعات التبغ في مصر سنويا 135 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا 6 آلاف سيجارة، وفق ما أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، خلال استضافة معهد التخطيط القومي لجلسة حوارية.

واستعرض أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي، نتائج تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر"، التي تطرق خلالها إلى أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها التقرير الذي يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنويا، بينما المتوسط العالمي يبلغ 1150 سيجارة سنويا، وتصل مبيعات التبغ في مصر إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا".

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، أهمية الإقلاع عن التدخين؛ بعد وجود نسبة كبيرة من المدخنين في مصر، مؤكدا أن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا الأسلحة النووية؛ والمصريين يدخنون 80 مليار سيجارة سنويًا.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، أن النمط الاجتماعي في التدخين تغير؛ وأصبح منتشرًا وسط صغار السن، لافتًا إلى أن التدخين يفتح الباب أمام تناول الأدوية والإدمان، والبعد عن المدخنين يحمي الإنسان من التدخين السلبي.

وتابع اشعبان، أن التدخين يؤدي إلى تلف الشرايين، وحجر الشيشة يساوي 40 سيجارة، مؤكدًا أن جميع أنواع التدخين قاتلة سواء السجائر أو الشيشة، أو الشيشة الإلكترونية، وهناك أشخاص أُصيبوا بالدرن نتيجة ارتياد الكافيهات، موضحا أنه يمكن انتقال الأمراض من شخص لآخر بسبب استخدام الشيشة، وشرب السجائر والشيشة تسبب الشيخوخة المبكرة.

نسبة المدخنين بمصر

وأظهرت دراسة حديثة تأثيرًا سلبيًا جديدًا لعادة التدخين، وهذه المرة على الصحة العقلية. ووجد البحث أن الأشخاص المدخنين يكونون أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب اضطرابات مثل انفصام الشخصية واضطراب ثنائي القطب والاكتئاب الشديد بنسبة تصل إلى 258%.

وقيم الباحثون في جامعة آرهوس الدنماركية أكثر من 330 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لفهم العلاقة بين التدخين والأمراض العقلية.

وأشارت الدراسة إلى أن العوامل الوراثية قد تلعب دورًا في زيادة خطر التدخين ودخول المستشفى بسبب المرض العقلي. وإذا كان الشخص يحمل تميل وراثي للتدخين بكثرة، فإن هذا التميل الوراثي قد يزيد أيضًا من فرص دخوله المستشفى بسبب المشاكل الصحية الشديدة.

وفيما أظهرت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021 /2022، أن أعلى نسبة مدخنين في مصر كانت في الفئة العمرية 35 - 44 سنة" حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1%، يليها الفئة العمرية 45 - 54 سن"، والتي سجلت 21.6%، ثم الفئة 25 - 34 سنة وبلغت حوالي 19.9%.

واعتبرت بيانات المسح، أن تلك النسب مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

وكانت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021 /2022، أشارت إلى أن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة ، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

وفاة 8 ملايين شخص

وعالميا تشير البيانات إلى أن كل عام يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن التعرض للدخان غير المباشر "التدخين السلبي" يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويا، وأن ما يقرب من نصف جميع الأطفال يتنفس هواء ملوثا بدخان التبغ، ويلقى 000 65 طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان غير المباشر.

ونعرض فيما يلي أهم الحقائق والمؤشرات العالمية حول التدخين: