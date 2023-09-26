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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من السينما للألعاب.. جدل بسبب ظهور أوسم رجل بالعالم في لعبة فيديو

إدريس ألبا
إدريس ألبا

يعرف الممثل إدريس إلبا بتألقه في عالم التمثيل، ولكن يبدو أنه قد اكتسب تقديرًا جديدًا في عالم ألعاب الفيديو بعد تجربته الأخيرة. 

يلعب إلبا دور Solomon Reed في الظهور الأحدث للعبة المغامرات والإثارة Cyberpunk 2077، والتي تحمل عنوان Phantom Liberty.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، عند سؤاله عن رأيه فيما إذا كانت ألعاب الفيديو أصبحت وسيلة شهيرة لعمل الممثلين، وصف إلبا هذه الألعاب بأنها علامة العصر. 

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وأضاف قائلاً: "لطالما تعاونت الألعاب مع الممثلين، ولكننا نشهد الآن انتقال المزيد من نجوم السينما البارزين إلى عالم الألعاب".

وفي السنوات الأخيرة، شهدت صناعة ألعاب الفيديو زيادة ملحوظة في عدد الممثلين والشخصيات المشهورة الذين يلعبون أدوارًا صوتية ومرئية في الألعاب، بما في ذلك كيت هارينجتون ورامي مالك وحتى الكوميدي كونان أوبراين.

وأشار إلبا إلى أن كل لعبة الآن تحتوي على محرك ضخم يدعم المشاهد المقطوعة الكبيرة التي تشبه الأفلام، وتوفر تجربة ممتعة لللاعبين.

 وقال: "يمكنك تخطي هذه المشاهد، ولكن في معظم الأوقات ستجلس وتستمتع بها، لأن أصابعك قد تكون متعبة من اللعب المتواصل".

إن تواجد ممثلين مشهورين مثل إدريس إلبا في ألعاب الفيديو يعزز اعتبار هذه الصناعة ويبرهن على أنها أصبحت مجالًا جذابًا للممثلين الموهوبين. 

إدريس إلبا: التمثيل في الألعاب يشبه العمل الفني التقليدي 

يؤكد الممثل إدريس إلبا أن عملية الظهور في ألعاب الفيديو تشبه بشكل كبير عملية التمثيل التقليدية.

ويعتبر إلبا أن عمل الشخصية وأداءها هو نفسه سواء في الألعاب أو في الإعلانات التجارية أو أي مجال آخر. 

يقول إلبا: "تستخدم نفس العضلات بغض النظر عن الوسيط الفني، سواء كانت الألعاب أو الأفلام أو أي شيء آخر. كلها عمل فني".

ومع ذلك، يلاحظ إلبا أن الفرق الرئيسي يكمن في ضرورة التعاون الأعمق في عالم ألعاب الفيديو، حيث يعتمد الممثل على فريق من رسامي الرسوم المتحركة والمطورين الذين يعملون معه. 

يضيف إلبا: "في الألعاب، يتعين عليك بالتأكيد التعاون بشكل أعمق، حيث تعتمد على رسام الرسوم المتحركة وفريق أكبر يحيط بك".

ويعبر إلبا عن تصوره للمستقبل، حيث ستشهد تداخلًا متزايدًا بين صناعة الأفلام وألعاب الفيديو. 

يقول إلبا: "أعتقد أن هناك عالمًا يندمج فيه العالمان بالفعل. رأينا ذلك تقريبًا مع التطورات في الواقع الافتراضي، حيث يمكنك أن تكون في عالم افتراضي داخل فيلم أو لعبة وتنظر حولك بكل حرية".

يأتي ذلك في سياق الكشف عن قصة Phantom Liberty، التوسعة الجديدة للعبة Cyberpunk 2077 التي تم تطويرها بواسطة CD Projekt RED. 

تدور قصة هذا التوسع حيث يتعين على اللاعب، بالتعاون مع عميل المخابرات سولومون ريد، إنقاذ الرئيس الأمريكي الجديد الذي تم إسقاط مكوكه فوق منطقة خطيرة في Night City.

إدريس ألبا العاب الفيديو المغامرات

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