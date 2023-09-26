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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 جنيهات جديدة.. قفزة في أسعار السجائر وشعبة الدخان تكشف الحل

السجائر
السجائر

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان " الكيلوباترا وصلت لـ55 جنيهًا.. قفزة جديدة في أسعار السجائر وشعبة الدخان تكشف سبل الخروج من الأزمة ".

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وجاء في التقرير أن هناك زيادة جديدة شهدتها أسعار السجائر، تراوحت بين جنيهين لـ 5جنيهات، وذلك في الأسعار غير الرسمية.

وظهر في الفيديو السجائر نوع الكيلوباترا، ارتفعت 5 جنيهات في العلبة، من 50 جنيهًا لـ 55 جنيهًا، وأن علبة الـ lm ارتفع سعرها من 65 جنيهًا قبل الزيادة لـ 67 بعد الزيادة.

وكشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، أن أزمة السجائر ستظل قائمة، حتي يتم تنفيذ 3 اقتراحات، هي: تشديد الرقابة على الأسواق، وقيام الحكومة بطرح الكميات التي قامت بـ مصادرتها، ومناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر".

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